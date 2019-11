Zulma Faiad abortó a los 48 años: “Estaba grande, no pude soportar criar un hijo sola”

Pantallazo

Abriendo su corazón en el programa de Ulises Jaitt, Zulma Faiad sorprendió con un desgarrador testimonio a favor de aborto legal, seguro y gratuito.

"Estoy a favor de la despenalización del aborto. No quiero un hijo que tenga solo madre, yo necesito madre y padre. Me he sacado un hijo. Estoy a favor del aborto porque la crueldad que pasé, porque él no lo quería, no pude soportarlo", comienza la actriz.

"Estaba grande, tenía 48 años; y ese niño quería un padre y yo lo quería con ese padre. Y no es que yo no lo quise... porque ya es tarde, para mí era tarde. Mis hijos ya eran grandes, y yo sola, criar a un hijo, no. Al ser hija de padres separados, te digo no", cierra la ex vedette.