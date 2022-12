Zaira Nara deslumbró desde Punta del Este: bikini animal print y helado palito

Pantallazo

Desde que anunció que se separó de Jakob von Plessen, Zaira Nara tuvo unos meses muy agitados a nivel amoroso. Pese a los rumores de una relación con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves, la modelo argentina se sumó a la lista de solteras junto a Wanda Nara.

En estos días, se corrió el rumor que el deportista siguió a la modelo argentina. Según la periodista Maite Peñoñori dijo en un tweet que la modelo blanquearía con el polista la relación en Punta del Este.

se viene el blanqueo en Punta ?? https://t.co/VjKfII2r4H — Maite ?????? (@emedemaite) December 27, 2022

La conductora se alejó de todos escándalos del Wandagate y fue muy categórica cuando le preguntaron si era verdad que la mánager estaba separada del delantero del Galatasaray. “Te juro que no les creo. Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan”.

La empresaria se tomó unas vacaciones a Punta del Este para pasar Año Nuevo en familia junto a sus dos hijos Malaika y Viggo. La modelo compartió Historias de Instagram desde la playa con los pequeños.

La estrella argentina subió una imagen comprando helado palito para los chicos. También, subió una imagen en la golden hour con bikini animal print, en un poste, con las aguas de La Brava de fondo.

“Nada que me haga más feliz que verlos felices”, escribió en la publicación de Instagram. En la imagen están Malaika y Viggo corriendo y jugando en el agua de las playas uruguayas.