Yao Cabrera y el insulto a un niño que le dijo que no tenía padre

Montevideo Portal

Las imágenes muestran a Cabrera dentro de un auto mientras un grupo de niños, público objetivo de sus videos, le piden saludos y fotos. El youtuber pidió que frenaran el vehículo y descendió.

"¿Qué estás de chistoso, vos? No golpees el auto", le dijo a uno de los niños. "Te estoy viendo, no golpees el auto. ¿Quieren foto? Hay foto. ¿Quieren saludo? Hay saludo. Pero no faltes el respeto porque nadie te lo está faltando a vos".

Y continuó: "A portarse bien. No seas maleducado ni hagas lo que no querés que te hagan. Y si no te lo enseño tu papá, te lo enseño yo"

En ese momento el niño le dijo: "No tengo papá". Y Cabrera, desde el auto, agregó: "Ya veo por qué". El video se filtró y una vez más el joven fue tendencia por las razones incorrectas.

