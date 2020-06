Yao Cabrera rompe en llanto en una pelea con su novia... mientras mira a la cámara

Pantallazo

El Youtuber uruguayo Yao Cabrera vuelve a ser tendencia en las redes, esta vez por una pelea en directo con su novia.

El joven influencer, que últimamente se dedica a compartir videos "graciosos" con personas de talla baja, compartió stories en su cuenta de Instagram avisando que había decidido abandonar el hogar que compartía con su novia Candela y varios de sus amigos, parte del equipo "Wifi".

En una parte del directo, que se hizo viral, Yao le reclama a su pareja (o ex pareja) que no lo deja hacer lo que quiere. "Yo se que estás acá por que me amas, entonces si me amas vas a tener que dejarme hacer lo que yo quiera", dice el joven llorando intensamente, mientras mira a la cámara y usa un filtro de si equipo.

Lo lograron, finalmente lo rompieron. Destruyeron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre sonreía, alguien que no merecía este dolor. Felicidades, espero que estén felices ahora.pic.twitter.com/Xz5kM9Ttp1 — del (@kuliada) June 19, 2020

Las redes no demoraron en dar a saber su opinión:

Las lagrimas de Yao Cabrera son la sonrisa y alegria del mundo entero https://t.co/y0fm8RxY9T — pablidi0s (@PabIidi0s) June 20, 2020

Literalmente yo a las 6:30 de la mañana viendo que Yao Cabrera es tendencia por estar llorando pic.twitter.com/fv6XmNwaOv — RaidanBored (@Yukimbecil) June 20, 2020

Yao Cabrera en tendencias pic.twitter.com/0AcdIvnqmr — pibegalactico (@pibegalactico1) June 20, 2020