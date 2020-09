Pantallazo

Yanina y Morandi le saltan a Moria tras afirmar que no estaría con mujeres

La One detalló que “le gusta ser penetrada” y en las redes la panelista e influencer le explicaron que hay otros métodos.

En una picante charla en el catando, Moria Casán lanzó una frase que Yanina y Sofi Morandi le saltaron en las redes.

"A mí me gusta ser penetrada", explica La One sin filtro explicando que no estaría con mujeres.

"Que alguien le avise a Moria que existe la cinturonga", tiró picante Yanina.

En minutos, Sofía Morandi redobló la apuesta: "Y los dedos".

y los dedos ?? https://t.co/DNrZJzmHbL — sofi morandi ?? (@sofimorandiOk) September 1, 2020