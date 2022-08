Yanina sobre la crisis de Wanda a Icardi: "Nunca estuvieron bien desde lo de la China"

Pantallazo

La angelita dijo que "no hay un divorcio en puerta" y que la manager "no quiere separarse para darle el gusto a la actriz"

Yanina Latorre se refirió al polémico audio de Wanda Nara y aportó nueva información que cambiaría rotundamente el rumbo del Wanda-Gate.

"No es que hay un divorcio en puerta, ni que inició un trámite de divorcio. Ese es un recurso que ella usa para contestarle a la señora que trabajaba en la casa", la panelista en LAM.

"Wanda se vino para acá (Argentina) y le había prometido (a Carmen) un sueldo que parece que no le pagó. Y una vuelta al país. Ella le hace todo ese drama para que la señora le tenga lástima", reveló.

"Lo cierto es que la crisis es real. Nunca estuvieron bien. Desde que pasó lo de la China, Wanda no lo perdonó, quedó parada en ese lugar", sostuvo.

"Cuando te pasan esas cosas, tirás para adelante y tratás de olvidarte. O lo dejás a un costado y avanzás. Pero ella nunca salió de ese lugar. Siempre se lo factura", agregó.

"Parece que se llevan para la miércoles. Ella lo maltrata. Él la maltrata. No hablo de golpes. Hablo de que pelean todo el tiempo. Están todo el tiempo discutiendo", detalló.

"Todo el entorno de Wanda te dice que ella lo agarró como un trofeo y que no se quiere separar para no darle el gusto a la China. Bueno, señora, entérese que la China fue un polvo del tipo. No creo que pase a mayores. Además, ella está muy contentita con Rusherking", opinó.

"Pero, básicamente, es una crisis muy, muy, profunda. Wanda no quiere separarse para no darle el gusto a la China. Las malas lenguas dicen que, si ella se separa, la China volvería con él. Eso es incomprobable, pero es lo que Wanda y sus amigas piensan", concluyó Yanina.