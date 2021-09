Pantallazo

Yanina sobre el affaire de Salazar con Vicuña:"No me lo imagino levantándosela"

La panelista lanzó una teoría sobre este romance y sostuvo que el actor "es medio kamikaze, pero no es momento para salir con la mediática".

No me la contés

En LAM, Yanina Latorre lanzó una fuerte teoría sobre el affaire de Benjamín Vicuña con Luciana Salazar.

“Benjamín estaba sentado en la mesa de Suar, ella fue e hizo toda la recorrida y saludó a toda la mesa, se dieron un beso, hablaron y se fue. Es más, Vicuña se fue con Leo Matheu que fue el organizador de la cena y después lo llevó a la casa. Yo hablé con Leo ayer y me jura y me re jura que en el auto con ellos no iba Luciana”, dijo picante la panelista.

“Benjamín es medio kamikaze pero creo que no es momento para salir con Salazar, creo que todavía tiene los patitos en fila. Ha hecho de todo pero en esta no me lo imagino en Bagatelle levantándose a Luciana con el quilombo que tiene”, finalizó la angelita.