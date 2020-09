Yanina contra Rial: "No metí a Juanita en la tapa embarazada chupando la p... a alguien"

Pantallazo

La angelita no se guardó nada y disparó contra el conductor asegurando que "se ocupe de More" y que "dejó sin laburo a Loly Antoniale" y a su ex "mujer tirada".

"Le quiero mandar un besito a Rial. Rialcito de mi vida, amor de mi existencia, te parecerá un pelotudo Maratea, te pareceremos unos pelotudos, lo que sea. Mamu, yo no extorsiono gente, no amenazo gente, no la metí a Juanita Viale embarazada en la tapa de Paparazzi chupándole la pija a alguien, no amenacé a Marianela Mirra, no le dije 'zorra tucumana' ni la dejé sin laburo", empieza sin filtro Yanina.

"No dejé sin laburo a Loly Antoniale, dejaste a tu exmujer tirada, prohibiendo a todo el mundo que laburen con ella. Le cortás la posibilidad a la gente que pasa por tu vida. Kämpfer era una chorra y después fue tu pareja", sostiene.

"Rial, dejame de romper las pelotas. Tu odio hacia mí es porque cuando me pasó lo que me pasó, al principio me defendiste, hablaste bien de mí, porque encima yo era la víctima de una infidelidad, no había hecho nada. Y el día que no te di la nota se te ocurrió empezar a hacerme verga y a extorsionarme y sentar a una mina a que diga pavadas, porque el 90% de las cosas que decía eran mentira, y a joder a alguien", detalla.

"Por Dios, largá la obsesión que tenés conmigo. Ocupate de Morena, te peleaste con ella, pobre mi alma. Encima tu hija es mi fan, ve todos mis vivos, es hermosa, divina. Te publicó los videos, odiabas a la pareja, todo es un desquicio, todo es un quilombo", asegura.

"¿Desde qué lugar? Antes que decirme pelotuda. Por lo menos no hago ilícitos, no soy ilegal, no amenazo gente, no extorsiono, no le cagué la vida a Beatriz Salomón ni a Corazza. Y tengo una lista que podía hablar hasta mañana. No se cómo no te da vergüenza, dejá de joderme. No me meto con vos, dejá de joderme las pelotas", agrega.

"Hicimos un show, nos cagamos de la risa. Todo te parece pelotudo, ¿y vos qué sos? ¿el más vivo del condado? Por Dios... encima la gente te tiene miedo, yo no te tengo miedo, ¿querés inventar sobre mí, querés sentarte y decir cosas? No te tengo miedo. Y hasta me eleva estar con gente que vos creas que es pelotuda. Porque peor es tener a todos esos olfas que tenés alrededor tuyo. Dicho todo esto, le mando un beso a Rial y a todo su panel. Igual, Pallares me cae muy bien así que lo separo de todo ese quilombo. Necesitaba descargar...", finaliza indignada.