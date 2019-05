Yanina Latorre sobre la infidelidad: “Una cosa es un polvo y otra una relación seria”

Pantallazo

Yanina Latorre protagonizó una entrevista telefónica en el programa de Pampita e hizo una inesperada reflexión sobre la infidelidad y el escándalo de su marido con Natacha Jaitt.

"Es muy difícil saberlo y después seguir. Te lo dice una acá de cuerpo presente. Hay cosas que es mejor no saberlas nunca. ¿Para qué meterse? Las parejas se arreglan. Si me entero que tiene una familia párela, sí. Una cosa es un polvo y otra cosa es una relación seria. Ahí sí trataría de explicar y ayudar. Pero cuando es una pavada, no. No creo en la fidelidad, aparte", comienza Yanina.

"¿No creés que van a estar súper bien para toda la vida con tu pareja y que empezaron de cero?", pregunta Pampita.

"Sí, yo creo que sí... No sé si empezar de cero. Vos sos mucho más romántica y utópica que yo. La vida te va demostrando que no es todo como uno cree cuando empezás", sostiene la contadora.

"La parte sexual no me parece tan importante como otras cosas, como que te cuiden y respeten. Creo que el sexo está sobrevalorado en cuanto a la fidelidad. Hay swingers, gente con la cabeza abierta. Eso de que el tipo te mire solo a vos es algo muy difícil de lograr", remarca Latorre.

"¿Siempre fuiste así de moderna?", preguntó la modelo.

"No, me di la cabeza contra la pared", contestó la panelista.

"¿Ya perdonaste o cada tanto te queda algo?", indagó la conductora de Pampita Online.

"No, no perdoné, no lo perdoné del todo, cada tanto sale. Les estoy siendo totalmente honesta", aseguró la angelita.

"Es lo normal, es lo normal. No sos una súper mujer, sos de carne y hueso. Y las cosas pasan por dentro", señaló la top.

"Hay una parte racional que lo entiende y hay una parte Yanina, que cuando me broto soy tremenda", cerró Yanina.