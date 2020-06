Yanina Latorre, enojadísima: “No estoy en cuarentena, pedazos de mier...”

Pantallazo

Volvió Yanina Latorre. Recargada. Después de mandar a sus vecinas a comprarse una vida por "boludas y conchas secas (sic.)", la mujer de Diego Latorre se molestó mucho con otros colegas que quisieron averiguar por qué faltó a trabajar un par de días.

"No tengo coronavirus. No estoy en cuarentena, pedazos de mier... Estoy en mi casa porque se me cantó la con... bien cantada de faltar a trabajar. La put... que los parió. ¿Nunca estuvieron cansados? ¿Nunca tuvieron cagadera? ¡Falté, falté!", disparó.

"Me tienen todos los huevos al plato, pero muy al plato. ¡Falté a trabajar dos días, coño! ¿Nunca nadie faltó al trabajo? ¿No hay panelistas o la concha pu... del pato que falte al trabajo?", agregó.

Tuvo unas palabras especiales para su colega Laura Ubfal, a quien le dijo "pedazo de inútil" y le recomendó hacerse "un bañito de crema".