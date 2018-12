Yanina Latorre dispara contra la “bandera feminista” de Rial: “Amenazó a su ex"

Pantallazo

A partir de la llegada de una ola feminista en la argentina, Jorge Rial se pronunciaron en contra de las cámaras ocultas de Tinelli y su famoso corte de polleras.

A raíz de estas declaraciones, Yanina Latorre salió al cruce en Los ángeles de la mañana contra el conductor.

"El humor era otro. También los que hacían espectáculos eran mucho más duros que ahora. Maltrataban mujeres, compañeras, hablaban mal. Yo he visto a Rial sentarse y hacer bolsa a su exmujer, la Niña Loly, porque parece que le metió los cuernos. La destrozó, la amenazó. Eso fue hace poco", comenzó la panelista.

"Entonces, me parece que enarbolar una bandera cuando vos tampoco fuiste perfecto no está bueno. A mí me parece mucho más violento, de verdad, sentarse a hacer bolsa a una chica joven, que fue tu pareja, que eligió no estar más o te metió los cuernos como nos pasa a todos, que estar hablando de la pollerita que cortaba Tinelli", cerró Yani.