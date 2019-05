Yanina Latorre contra Luciana Salazar: "No puede más de botox"

Pantallazo

Yanina Latorre se cruzó con Graciela Alfano, luego de que la exvedette la comparara con Luciana Salazar en " Los Ángeles de la Mañana".

"Dejate de joder, por favor querida. Está más parecida a vos que a mí", le contestó furiosa la mediática.

Y continuó filosa contra las operaciones de la modelo: "Lo tomo como una ofensa total. No puede más de botox y de rellenos esta piba".

"Se cambió la cara. No me parezco, yo vendo naturalidad. Tengo 50 asumidos. Ella tiene la boca hecha, yo tengo la boca finita. No me pienso inyectar la boca", concluyó lapidaria.

¿Le contestará Luli?