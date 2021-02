Yanina Latorre contra La Faraona: "Lo defendí, me fumé a Rial y le salí en el juicio"

Pantallazo

Luego de que Martín Cirio reapareciera en las redes e hiciera un video donde hablaba de las personas que no le soltaron la mano cuando se dieron a conocer sus polémicos tweets, Yanina Latorre apunta contra el influencer porque los farafans la trataron de "traidora".

"Yo me calenté, pero lo dejé pasar y pensé que se le habría pasado, así que le escribí por WhatsApp a las siete de la mañana para ver qué había pasado y me leyó, me clavó el visto y no me contestó", comienza en LAM.

Por otro lado, sostuvo que "no está bueno comparar qué hizo uno y qué no hizo el otro" y volvió a defenderse. "No le solté la mano. Lo defendí. Me tuve que fumar a Rial por todo esto. No quiero que me nombre, quiero que no me bardeen los farafans. Escuchame, hasta le salí de testigo en el juicio. Yo acá lo defendí. Lizardo ahora está en México y lo están puteando, está llorando las vacaciones y dice que se las arruinaron. Llora de verdad, Lizardo, preguntale a Maratea", agrega la angelita.

"Me da bronca porque como yo soy la vieja del grupo de estos tres influencers, yo hablé con él horas. Tengo audios en los que lo tranquilizaba porque estaba angustiado. Ahora dice que lo ayudó Evangelina Anderson y los fans me están diciendo 'traidora' y 'vieja' desde que me levanté", cierra enojada Yanina.