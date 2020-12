Pantallazo

En "Los ángeles de la mañana", Yanina Latorre revela los detalles del romance secreto entre Emi Mernes y Neymar y que la cantante argentina viajó con Lizardo Ponce para "despistar" a la prensa y ocultar la relación.

"No es la novia. Tienen un vínculo sexual desde hace un año. Él la vio por Instagram y le encantó. Es un touch and go", comienza.

"Sos un falso (dispara contra Lizardo) y un mitómono. Sé todo de Brasil", cierra la angelita.