Yanina Latorre arremete contra Ivana Nadal: “Pedazo de mierda”

Pantallazo

No perdona

Ivana Nadal generó mucha controversia en las redes tras un polémico análisis de comparar un hater con un violador.

"Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor", asegura Ivana en el video.

En instantes, Yanina no dudo en criticar a la conductor y arremeter fuertemente.

"Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales", lanza la angelita.

"¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo. Sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¡De dónde salió? ¿De qué trabaja?", cierra la panelista de LAM.

Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solucion compara la violacion de un bebe con el insulto en redes sociales pic.twitter.com/GaacGhRL3X — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 30, 2020