Yanina Latorre arremete contra Flavio Mendoza: “Es un misógino, desubicado y maltratador”

Tras el cruce con el coreógrafo, la panelista aseguró que le "parecío innecesaria la agresión" y que no lo piensa perdonar.

Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana hizo un duro descargo y disparó contra el bailarín: "Es un misógino, desubicado y maltratador. Es muy difícil dialogar así".

"Al aire me pidió perdón y no le tomé las disculpas, no sé si son sentidas o alguien en el corte se acercó a decirle 'estuviste mal'", aseguró.

"Agredime con algo mío, no con algo que haya hecho Diego, porque ahí no tengo manera de defenderme", resaltó la panelista y dijo que Chato Prada y Federico Hoppe se disculparon y que el productor Gabriel Fernández la había llamado también.

"¿Por qué te estuvieron llamando, estás pensando en irte?", preguntó Ángel De Brito.

"Y... soy reconorosa, yo no me olvido. Me pareció innecesaria la agresión", concluyó Yanina.