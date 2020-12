Yanina Latorre acusa a Nicole Neumann de ser una "falsa vegana"

Pantallazo

Según la panelista de LAM, la modelo come carne cuando va a restaurantes "de canje".

Nicole Neumann vuelve a ser blanco de las críticas. Luego de que la modelo hablara que le gusta inculcar una vida saludable y vegana a sus hijas, Yanina Latorre replicó filosa.

"Nicole Neumann te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice 'no, fue una invitación'", disparó en Los ángeles de la mañana.

Todas sus compañeras dijeron que no podía ser. "Sí, no se acuerdan que hace poco alguien la agarró comiendo algo que no era vegano", cerró.