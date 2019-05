Yanina Latorre a Agustina Kämpfer: “Devolvenos la guita, yo pago mis impuestos"

Pantallazo

Luego de que Agustina Kämpfer saliera en defensa de Nicole Neumann tras ser insultada por Yanina Latorre, la angelita no perdonó a la periodista y salió al cruce contra la ex segunda dama.

"Le quiero decir a esta chica que a mí no me garpa hablar de ella, me da vergüenza hablar de ella. Me da vergüenza ver cómo trabaja impunemente cuando está acusada de todo lo que está acusada", comenzó la contadora.

"Vos no querés peleas entre mujeres, pero las mujeres podemos discutir. Esto de la sororidad y el feminismo está yendo a un lugar... La violenta fuiste vos, Agustina, porque te mandaste un lindo chistecito. Cuando empezó el tema de Nicole, vos que sos tan feminista y sorora, hiciste un chiste con la puntita. Si fueras buena mina, no hacés ese chiste, Agustina Kämpfer. Eso me brotó y te contesté", agregó la panelista.

"Yo fui víctima, soy honesta, soy decente. No me meto en el barro y menos con minas acusadas de delitos como vos. No mentí en una sola palabra, me basé en las declaraciones de Di Lello y del juez Lijo, quienes desconfían de vos. Tenés problemas porque tus gastos no se condicen con tus ingresos. Tenés problemas porque no podés justificar cómo pagaste el Audi, el seguro y la patente. Vos, con tu sueldito de panelista, no podés pagar ni en pedo la patente y el seguro de tu auto de alta gama. Tu heladera es más cara que el sueldo que ganás. Tengo las fotos de tu casa porque tu entorno tampoco te quiere. Me mandaron fotos de tu living, de tu cocina. Ayer me llamó el país para contarme de tu vida, me contaron con todos los que te acostaste, con los profesores, todo lo que hacías para trepar", sentenció la angelita.

"A vos te gusta el tema de la política y tu novio actual es hombre de (Daniel) Scioli, porque no sos boluda para enganchar. El abogado que tenés te lo puso (Jorge) Rial y no te quería defender. Y tu abogado declaró que no me iba a mandar ninguna carta documento porque no se mete en líos de polleras. Este lío de polleras, reina mía, lo empezaste vos. Me cargaste con la puntita y te metiste en el tema mío con Nicole, no te hagas la mosquita muerta", señaló Yanina.

"Me gustaría que expliques cómo carajo pagás todo lo que tenés y de dónde lo sacaste. Estás en todas las causas de (Amado) Boudou por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Vos estás bien de la cabeza?, ¿quién te está difamando?, ¿no te da vergüenza ser tan cínica? Con lo que afanaron, me daría vergüenza sentarme en un canal de televisión y hablar de la gente. Devolvenos la guita, yo pago mis impuestos. Soy loca, contestataria, pero decente", cerró Latorre.