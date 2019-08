Yamandú Cardozo: "El tamaño del Uruguay no permite creerse una estrella"

Pantallazo

En diálogo con Diario Popular, Cardozo habló del placer de volver a los barrios. "El tamaño del Uruguay y nuestro tamaño artístico tienen lo bueno y lo malo de lo pueblerino. La parte buena es que no permite creerse una estrella. El país es chiquito, la gente se siente cercana y te conocés. Y el carnaval menos lo permite, eso de creerte una estrella".

"Si pasa, te trae de los pelos, te aterriza y te tiene cerca del origen. La murga en cada presentación reafirma eso a cada rato. Termina el recital y no se va al camarín, termina de cantar en la platea, en el tablado. Ese compromiso se renueva en cada show".

Acerca de Buenos Aires, afirmó que le gusta su oferta cultural, aunque los códigos de los barrios son parecidos a los suyos. "Disfruto el cariño y el amor fraternal que me sienten porque vengo de Uruguay. Porque sí. Me gusta cómo tratan a otros compatriotas míos en Argentina. Eso me da orgullo. Pienso en La Vela, en No Te Va Gustar... También en Buenos Aires camino con mucha tranquilidad y anonimato. En Uruguay no me siento una estrella, pero la murga te da popularidad. Si voy a un show, a tomar unas cervezas o a probarme un calzoncillo en una feria de Buenos Aires, eso lo hago y nadie se entera, jaja. Solo me agobia la distancia y el vértigo de la ciudad".

Más adelante llegó la hora de hablar de la realidad en la vecina orilla. "Antes decían que si Argentina estornudaba Uruguay se resfriaba inmediatamente. Por suerte nosotros hoy tenemos un país que, en mi pensamiento, aun faltando mucho por hacer, ha logrado algunas cuestiones como surfear algunas olas que vienen del Río de la Plata con cada estornudo. Argentina puede engriparse y nosotros zafamos. Pero igual hay una conciencia de región y de pueblo más hermano que vecino. Argentina sufre, y a mí me duele, me impacta, me rebela y quiero que esa cuestión cambie rápidamente. Todo el mundo que conoce a La Catalina sabe de qué lado del mundo me paro y qué bandera he elegido levantar y cual no".