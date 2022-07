Pantallazo

Will Smith rompió el silencio tras golpear a Chris Rock: "Estaba fuera de línea"

La estrella de Hollywood dijo que "no estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento" y se mostró "muy avergonzado".

La entrega de los Academy Awards del 2022 vivieron uno de los momentos más tensos de todos los tiempos cuando Will Smith subió al escenario a golpear a Chris Rock por un chiste donde ejerció violencia estética hacia Jada Pickett-Smith por estar con la cabeza rapada tras padecer alopecia.

"Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", empezó la estrella de Hollywood.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.

"Esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock", dijo el rapero.

"Esto es probablemente irreparable", agregó el ex protagonista del Príncipe de Bel-Air.

"Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí", sostuvo el cantante.

"Sé que fue confuso. Sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado a poner luz, amor y alegría en el mundo", finalizó Will Smith.