Will Smith mostró en las redes sociales el procedimiento de su primera colonoscopía

Pantallazo

Smith comentó en su publicación: "Dijeron que no puedes llegar a 50 millones de seguidores en Instagram sin mostrar tu trasero". De paso instó a sus seguidores para que fueran al médico y se sometieran a procedimientos preventivos.

En el video, de 17 minutos de duración, relata lo que ocurre en el hospital desde las seis de la mañana. "Es 2019, tenemos que poner nuestra salud en orden".

"Hay una cierta vergüenza con la salud, con hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantenerte sano", agregó. "¡Simplemente tienes que hacerlo, hombre!".

Más tarde llegaron las malas noticias. Le detectaron un pólipo precanceroso, que podría haber derivado en algo mucho más grave: "El 95% de los cánceres de colon surgen de este tipo de pólipo que estaba en su colon. Sabemos que los exámenes y una detección temprana salvan vidas".

"En realidad encontramos un pólipo. Ahora mismo no ha dejado secuelas, no hay sangrado, perforación, agujeros y, por tanto, no hay problemas. Pero si no lo hubiéramos detectado, podría haber crecido y crecido", le explicó la doctora Ala Stanford.