Pantallazo

Wanda tras vuelta con Icardi: "Me duele que digan que me interesa la plata"

En el programa de Flor de Equipo, Wanda Nara desmintió crisis de pareja con Mauro Icardi y habló del escándalo del Wanda-Gate.

“Me duele que digan que Mauro sigue conmigo obligado o que me interesa la plata. Los que me conocen del ambiente hace muchos años saben que a mí no me importa la plata, lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos y mis hijas", comenzó el la mediática.

“Yo si sigo y apuesto a una persona es porque del otro lado tengo una persona que apuesta también a la familia como yo”, dijo la manager.

“No obligo a nadie y creo que Mauro, que gracias a Dios tiene un contrato que colaboré para que así se firme, puede hacer lo que quiere”, sostuvo la modelo.

“Él no necesita de mí ni yo de él porque siempre demostré que trabajo. Con él es por amor a él y a mi familia”, concluyó Wanda Nara.