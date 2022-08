Pantallazo

Wanda sobre la reacción de Icardi tras su audio:"No se sorprende de nada porque me conoce"

Wanda Nara rompió el silencio y habló del audio donde afirmó que estaba planificado su divorcio.

"¿Pudiste hablar con Mauro? ¿Se sorprendió con lo que le dijiste del divorcio?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo mientras la manager esperaba el vuelo para irse a Europa.

"Todo el tiempo hablamos. Mi familia no se sorprende de nada de mí porque me conoce", le respondió Nara.

"Hace mucho que no subís nada en redes con Mauro, que no le comentás nada ¿Hubo infidelidad de Mauro?", fue la pregunta que no tuvo respuesta del notero.

"¿Seguís enamorada de Mauro?", indagó un cronista.

"Después hablamos", sentenció Wanda.