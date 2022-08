Pantallazo

Wanda e Icardi nuevamente en crisis : "A él no le gusta que ella venga a la Argentina"

La manager viajó sola a Buenos Aires para grabar el programa de Natalia Oreiro y revelaron que al futbolista no le "gustó quedarse solo".

Tras superar el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez y los escándalos del Wanda-Gate, Wanda Nara enfrenta una nueva crisis con el futbolista.

"Icardi no vino. Me dicen que las tres están separadas: Nora, Wanda y Zaira. La madre de Wanda y Zaira, que estaba con un novio, se separó. Y las hijas también. Me dicen que están la tres separadas", comenzó Pampito en Mañanísima.

"Nora viajó con el novio, pero en medio del viaje tuvieron una crisis. Zaira también estaba con su pareja (Jakob von Plessen) y tuvieron una crisis. Y lo de Wanda e Icardi viene mal, en crisis, desde hace rato. Ellos están tratado de remar la situación, pero no lo consiguen", destacó el periodista.

"A Mauro no le gusta que Wanda venga a la Argentina. No le gusta quedarse solo", reveló el panelista.

"Ella viene a trabajar para Telefe, en el programa ¿Quién es la máscara? Ella hace de investigadora, porque no son jurados", cerró el conductor.

