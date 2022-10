Wanda contra Martina de GH por sus dichos homofóbicos: “Lamentablemente vivimos con esto”

Pantallazo

La empresaria dijo que gracias “tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación” y estos "pensamientos errados”.

En el debut de Gran Hermano arrancó con mucha controversia en las redes, en especial, a partir de los dichos de una concursarte que fue de las más polémicas y sorprendió con algunas declaraciones homofóbicas.

Martina Stewart Usher, profesora de educación física tuvo frases fuertes contra las personas que eran bisexuales: “A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar”.

“Yo considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Mi ídola Wanda Nara, hizo todo bien. Vivo con mi familia y Atilio, mi perro”, destacó.

Pese a ser considerada su ídola, Wanda Nara no se guardó nada y apuntó sin filtro en las historias de Instagram contra la participante por sus polémicas declaraciones.

“Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ‘le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado’ Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos”, comenzó la empresaria.

“Sin embargo GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con ese tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación”, reflexionó.

Luego, Wanda concluyó sobre los dichos de Martina: “Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo, o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento”.