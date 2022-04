Pantallazo

Wanda a Icardi: "Quizás no soy la mejor mujer del mundo"

Wanda Nara reflexionó en las redes sobre su matrimonio con Mauro Icardi con un fuerte descargo tras escándalo del Wanda-Gate.

"Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das. Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podés estar seguro es que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien", empezó la manager.

"Son etapas, son rachas, es la vida.. pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo", cerró la modelo.