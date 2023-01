Wanda Nara y Marcelo Tinelli íntimos: unieron a sus familias en Punta del Este

Pantallazo

Wanda Nara y Marcelo Tinelli son algunas de las tantas celebridades argentinas que eligieron Uruguay como destino de sus vacaciones familiares. Desde que llegaron a Punta del Este, los conductores compartieron numerosos eventos juntos.

De tanto coincidir en la noche esteña, los artistas pasaron juntos una amena tarde de playa con sus hijos en José Ignacio. Desde las redes, los empresarios compartieron imágenes de lo bien que se llevan Francesca, Isabela, Benedicto, Constantino y Valentino con Lolo Tinelli.

La mediática subió una imagen a las historias de Instagram de todos los pequeños, muy felices y sonrientes con el mar de fondo. “Verano 2023”, escribió la modelo en las redes sociales. En otra de las imágenes que publicó la estrella argentina están sus hijos jugando en la arena con el hijo pequeño de Tinelli.

El presentador le reposteó la publicación a la modelo y escribió un tierno mensaje por la amistad que nació entre Lorenzo y los hijos de Wanda Nara: “Amo verlos jugar y divertirse juntos”.

En un móvil para el programa Socios del espectáculo, la empresaria reveló la charla que tuvo con el expresidente de San Lorenzo. “Marcelo hace tiempo que me quiere ver en la tele. Ya hace un tiempo me había acercado algunas propuestas. Él sabe que me gusta conducir, veremos qué pasa”, dijo Wanda Nara.