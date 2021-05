Wanda Nara se define como una "mujer luchadora y trabajadora": "Siempre fui muy ambiciosa"

Pantallazo

En una nota para Clarín, Wanda Nara hace eco a las críticas y habla de su empoderamiento en el trabajo y mundo del fútbol.

"Me hace gracia porque una de las críticas que me han hecho mucho es la de 'ser la mujer de un futbolista y no trabajar'. No solo soy la mujer de ese jugador, sino que hace 7 años soy la representante. Y mi trabajo es aún más que el de cualquier representante ya que se trata de mi marido y significa su bienestar económico, social y deportivo", comienza la manager.

"Como la mujer luchadora y trabajadora que soy. Y como una mamá presente, sin dudas. Aprendo algo nuevo todos los días", sostiene.

Y antes de cerrar señaló que siempre se sintió emprendedora, desde que estaba en el cole. "Me une un respeto muy grande (al dinero), siempre fui muy ambiciosa desde chiquita. Nunca me conformé con un trabajo: salía del colegio y agarraba mil", cierra.