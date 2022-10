Wanda Nara quebró en llanto al hablar de su exempleada: “Las traiciones me duelen”

Pantallazo

Además de los trámites de divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara enfrentará a otro conflicto judicial. En agosto de 2022, María Carmen Cisnero denunció a la modelo por trata de personas y reducción a la servidumbre.

Previo a reencontrarse en Turquía con el futbolista, Wanda Nara se quebró en llanto en plena entrevista con Intrusos, mientras L-Gante la abrazaba, cuando le preguntaron por las denuncias penales que le hizo su exempleada uruguaya.

“A mí me duele un montón porque yo la quiero un montón a ella. Me duele un montón todo lo que está pasando. Que siga el curso, me presenté en la Justicia y que se haga justicia. Intenté hablar con ella. Lloró, dijo que me quiere, que me extraña y nada… No entiendo por qué hace esto, no lo sé”, comenzó la mediática.

“Creo que de mí no quiere hablar porque le debe doler como a mí lo que pasó. Ella me quiere mucho, me acompañó mucho tiempo. A mí me duelen esas cosas. Las traiciones me duelen”, afirmó la empresaria con lágrimas en los ojos.

Luego, la top argentina explicó el origen detrás del llanto y agregó: “Es por todo. Cuando viene de gente que no me conoce no me duele. Cuando viene de gente que me conoce y me quiere hacer daño, me duele”.

El jueves 20 de octubre, L-Gante estrenó el videoclip de la canción “El último romántico”, que Wanda Nara protagoniza y ya alcanzó las tres millones de reproducciones en YouTube.