Walter Queijeiro y la identidad de género de Flor de la V: “Biológicamente es un hombre”

La identidad de género sigue siendo un tema polémico en la farándula argentina. Al menos así se reflejó en una entrevista del periodista deportivo Walter Queijeiro en el programa radial de Ulises Jaitt, El show del espectáculo.

En 2012 se aprobó la ley que permite modificar el género en la cédula, pero Florencia de la V desde 2010, cuando esta ley estaba en debate, ya había cambiado a sexo "femenino".

"Esa ley se aprobó hace diez años. Y yo soy de respetarla: una vez que se aprobó, ya está. ¿Para qué debatir algo que se aprobó?", dijo Queijeiro, debido a que en años anteriores ya había manifestado su rechazo a este cambio.

"Tiene el documento, la ley dice que es una mujer argentina. Después, los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones. Pero bueno, si le preguntás a Walter Queijeiro, va a decir que es una mujer porque tiene documento y ya se aprobó eso", agregó.

"Biológicamente es un hombre. Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre", aseguró el periodista deportivo.

Luego recordó un episodio en 2012 cuando Pablo Goycochea, marido de Florencia, lo desafió a pelear por un comentario de similares características. El periodista mantiene su postura y está en contra de que se enseñe sobre diversidad sexual en primaria.

"No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Quizá, en el secundario sí. Pero eso no te lo tienen que enseñar en la escuela, eso uno lo va adquiriendo. Sí, puedo llegar a entender, que haya gabinetes psicológicos que detecte cierta conflictividad. Como antes había, pero eso siempre lo hubo. Pero tiene que haber una reglamentación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para dictar ciertas reglas. Porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas", remató.