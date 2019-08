Volvió al aire Gonzalo Cammarota: "Rona me dio casi una década de amor y felicidad"

Pantallazo

El conductor de Justicia Infinita, Gonzalo Cammarota, se reencontró con la audiencia de Océano FM este lunes, diez días después del fallecimiento de Ronit Katz, su pareja, en un accidente de tránsito.

En un emocionante comienzo de programa, Gonzalo agradeció a todos los que lo "ayudaron a caminar" de vuelta y contó algo sobre su proceso de duelo.



"Tengo mil papeles delante. Estuve pensando mucho en este reencuentro. Se me ocurrió en principio una frase que tenía Pity Álvarez que decía: This is estar en el horno. No voy a abundar en diagnósticos, se imaginarán todos. Muchos deben haber pasado situaciones similares a la que pasé yo, a las que pasamos nosotros. Una de las grandes enseñanzas es pasar del yo al nosotros. Es muy jodido, pero Rona era pura luz, una mujer que llenaba de luz, y la verdad es que caés en una situación de estas en un lugar muy oscuro. Pero salís del yo al darte cuenta que no caés solo, sino con un montón de gente", comenzó.

"Lo primero que viene a la cabeza es ese sentimiento de conectar con el cuadro chico: nos rompemos el culo todo el año, nos bañamos con agua fría y nos vienen a robar el partido. Me siento como ese veterano que se prende al tejido a putear al línea porque dicen ‘nos están robando'", siguió Cammarota, que habló también sobre la terapia que representa el "jugar", ya sea con su hija o con la audiencia.

"Pero más allá de esos sentimientos y entreveros, de a poquito te das cuenta que te agarra una mano y te empieza a ayudar a caminar. No es una mano, digo una mano, pero son muchísimas. No les puedo transmitir todo el apoyo que fui sintiendo desde el minuto uno que pasó esta desgracia. La gente empezó a ayudarme a caminar y vas entendiendo lo de que somos un bicho gregario, que nacimos para estar juntos, y la importancia de acompañar, de ver que tengo unos amigos de fierro, una familia que tenemos todos los hombros mojados, porque nos vamos apoyando unos a otros, porque vamos llorando por turnos pero nadie se queda atrás. Tengo una familia hermosa, unos compañeros, hermanos de trabajo, que me sostienen, me aguantan (...) que las amigas de la financia de mi mujer estuvieron conmigo todo el tiempo", recordó.

Destacó "esto de acompañar que tiene la radio, y es que nos acompañamos mutuamente". "Ustedes nos acompañan a nosotros también. Si nosotros estamos acá y ustedes no están ahí, la magia esta no funciona", reflexionó.

Sobre el final, se quebró al agradecer a una persona en especial, a la misma Rona. "Me dio casi una década de felicidad, alegría, amor, me regaló muchísimo. Los primeros días vamos a ir caminando despacito pero todos juntos. Vamos a arrancar con una música que corresponde, la música que a ella le gustaba", culminó, antes de dar paso a los Chili Peppers.

Pueden escuchar el audio completo a continuación.