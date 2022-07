Viviana Canosa contra Tinelli: "Te estás rascando los huevos en la casa de Montaner"

Pantallazo

La periodista dijo que el conductor era un trucho por no quejarse que el dolar en argentina está a 239 pesos y no hacer nada al respecto.

Viviana Canosa hizo un fuerte descargo por la situación actual de Argentina y en esa catarsis disparó contra Marcelo Tinelli.

"Al gobierno de Macri lo hicieron pelota, ahora están todos escondidos abajo de la alfombra. Como es el caso de Marcelo Tinelli, el come alfajores. Cuando gobernaba Mauricio Macri era muy crítico. Se horrorizaba porque el dólar estaba a 40 pesos. Nos fuimos con un dólar a 18,24 y volvimos con un dólar a 40", comenzó la periodista.

"Impresionante lo de Marcelo. Marcelo, ahora está 239 pesos y arrancás muy pronto en la tele. ¿Supongo que vas a decir lo mismo, no? Ahora Marcelo no habla de política, no dice nada... Qué raro, ¿no? ¿Cuánto vale el silencio de Marcelo Tinelli?", siguió.

"Sos un trucho, Tinelli. Este tipo se quería meter en política, soñaba con ser presidente. Qué irresponsable, de la que nos salvamos. A comienzos de 2019 estaba emocionado porque el presidente Alberto Fernández lo había convocado. Dijo que se comprometía a luchar contra el hambre", agregó.

"Marcelo, si querés luchar contra el hambre, estás a tiempo porque hay más hambre y más pobreza que en el gobierno de Macri. Estamos mucho peor y te estás rascando los huevos, no estás haciendo nada, estás en la casa de Montaner con Mau y Ricky. ¡Eso hacés en las redes, flaco!", apuntó.

"Desaparecido en acción. 7 de cada 10 chicos son pobres y no comen todos los días. ¿Dónde está Tinelli y su compromiso? Qué irresponsable", cerró Viviana Canosa.