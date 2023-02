Viviana Canosa apuntó contra Romina Urigh de Gran Hermano: “Entró a rascarse más”

Pantallazo

Gran Hermano volvió a la televisión uruguaya tras la ultima edición en 2016. Romina Uhrig, exdiputada argentina del Frente de Todos, entró a la casa con un pasado político muy fuerte. La competidora fue pareja de Walter Festa, exintendente de Moreno, quien fue investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito.

El ingreso de esta participante causó mucha polémica, y una de las personas que criticó nuevamente la participación de Uhrig en el reality fue Viviana Canosa en su programa de +Viviana.

“¿Qué tienen en común los de la Casa de Gobierno y los de Gran Hermano? Son todos unos vagos que viven de la nuestra, se rascan las bolas y no hacen nada en todo el día. Comen de arriba. Ahí los tenés, podría ser tranquilamente la Casa de Gobierno, así, todo gratis, todo con la nuestra. Y ninguno se quiere ir de la casa, obvio. Son una manga de vagos en ambas casas”, comenzó Canosa.

“¿No te parece re loco que el programa preferido de la tele sea uno en el que nadie hace nada y son todos una manga de vagos? “Mira esta otra K, Romina que fue diputada que va a la casa de Gran Hermano a seguir rascándose las bolas”, dijo.

“Está mucho más cómoda en la casa limpiando los baños que en el Congreso donde no tiró ni una sola ley, no aportó nada. Es una mujer que tiene tres hijas y estuvo casada con el polémico ex intendente de Moreno Walter Festa. Llora en la casa que extraña a las hijas y nadie le cree que va por una prefabricada, que ese es el premio de Gran Hermano”, acotó la conductora.

“Esto te describe a la perfección a un K: entra haciéndose la pobre a la casa, pero mirala como, con Festa, con su ex marido, apretaban a un viejo de casi 80 años para sacarle los terrenos”, dijo Canosa antes de poner al aire un video viral que comenzó a circular en las redes sociales este fin de semana.