Viviana Aguirre a Fabián Gianola tras denuncia por abuso: "Para él es natural el toqueteo"

Pantallazo

El viernes 17 de diciembre Fabian Gianola fue citado a declarar en la justicia Argentina tras seis denuncias por abuso sexual.

En este contexto, Viviana Aguirre, quien inició acciones legales contra el actor por esta causa, habló con Ulises Jaitt en El Show del Escándalo.

"Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre", comenzó la locutora,

"No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?", detalló la conductora.

"Para él es natural el toqueteo. Lo quiero ver preso. Es un peligro para la sociedad, para cualquier persona que se relacione con él. El psicopata sabe con qué víctima ir, sabe con quién ir. Busca mujeres vulnerables, no se mete con cualquiera. Se muestra de una cosa y a puertas cerradas otra, y en el momento que puede lo va a hacer. El va a reincidir, me encantaría que cambien las leyes, los violadores y los que matan tienen que estar en la cárcel de por vidaporque no cambian más y si salen van a salir peor", manifestó la presentadora en Radio Urbana.