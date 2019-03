Vitto Saravia y Manu Desrets comprometidos: “Me re imagino casada”

Pantallazo

Pese a ser acusada por Silvina Luna de "icardearla", Vitto Saravia disfruta a pleno su romance con Manu Desrets.

En una entrevista para la revista Pronto, la modelo uruguaya reveló que se comprometió con el DJ argentino.

"Estábamos en el mismo lugar, al mismo tiempo, con las mismas ganas". Así de enamoradísima, comienza a explicar Vitto.

"Me re imagino casada con Manu. No me pongo plazos, pero cuando uno está bien y tranquilo, proyecta. Me veo con él el resto de mi vida. Todavía no hubo una propuesta de casamiento, pero sí un anillo de compromiso. Los dos llevamos una alianza y en el caso de que nos casemos, no va a ser tan chapado a la antigua", agregó la it girl.

"Veremos qué pasa cuando nos vayamos a vivir a Europa. Manu es europeo, yo tengo que conseguir los papeles, así que veremos. Igual, estamos viviendo el amor", remarcó.

"Me estaba por ir a Nueva York por segunda vez y él tuvo ese gesto de ponernos los dos la alianza en símbolo de nuestro amor. Sacó los anillos, no me imaginaba nada y me re sorprendió. Fue la noche antes de que yo viaje", finalizó Saravia.