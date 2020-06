Virginia Gallardo le escribió a su cuerpo tras dar a luz: “Tomate el tiempo que necesites”

Pantallazo

El pasado 20 de mayo Virginia Gallardo dio la linda noticia de que había dado a luz a su hija Martina, fruto de su relación con Martín Rojas.

Ya en su casa, la bailarina compartió un tierno posteo con fotos de todo el embarazo y explicó su experiencia tras dar a luz.

"Querido cuerpo, me gustari´a darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mi´ durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavi´a estaba en mi vientre", comienza su reflexión.

"Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan ra´pido, pero por favor, to´mate el tiempo que necesites. ??Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre, cerró la ex pareja de Ricardo Fort.