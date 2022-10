Pantallazo

Virginia Gallardo: “Si subo una foto con mi cola operada me destruyen”

Es de conocimiento público que varias famosas denunciaron al doctor Aníbal Lotocki por mala praxis. Virginia Gallardo fue una de ellas y, en su momento, reveló detalles de su experiencia con el cirujano.

“Yo siempre lo dije. Cuando me operé, tenía 21 años y, lamentablemente, caí en manos de un cirujano que no estaba preparado. Yo hice todo mal. Lo hice por canje, era muy chica y estaba muy expuesta. Estaba trabajando en Showmatch y también con Gerardo Sofovich, y no acudí a mi familia”, fueron las palabras de la panelista tiempo atrás en Intrusos.

La semana pasada, la modelo subió una foto en portaligas para promocionar la obra Sex, y recibió mensajes muy negativos donde le criticaron su físico.

En pleno debate por el estreno de Gran Hermano, la actriz aprovechó para reflexionar acerca de los comentarios horribles que recibe constantemente sobre su cuerpo por parte de los haters.

“Si subo una foto con mi cola operada, la supuesta bomba sexual, me destruyen”, dijo sin filtro Virginia.

Entonces, Flor De La V aprovechó para agregar algunos comentarios acerca de la idealización de los cuerpos perfectos en el casting de GH. “No pusieron a ningún gordo; ¿el promedio de peso cuánto es? ¿70 kilos? Le pusieron una balanza a la gente antes de entrar”, dijo picantísima la conductora.