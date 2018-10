Viggo Mortensen dirigirá y protagonizará la película “Falling”

Pantallazo

"Falling" girará en torno a un hombre (Mortensen) que recibe en su casa en el sur de California (EE.UU.) a su padre (Henriksen), un anciano con unos valores tradicionales muy diferentes a los de su hijo.

Actor estadounidense con fuertes lazos con Latinoamérica y España, Mortensen ha sido candidato al Óscar en dos ocasiones por "Eastern Promises" (2007) y "Captain Fantastic" (2016).

Mortensen triunfó como Aragorn en la célebre trilogía de "The Lord of The Rings", y también actuó en los filmes "A History of Violence" (2005), "Alatriste" (2006) o "The Road" (2009).

En noviembre estrenará la película "Green Book", que dirigió Peter Farrelly y donde forma la pareja protagonista junto al actor Mahershala Ali.

Fuente: EFE