Vieron a un extraño caballero acompañando a la ex Bandana Virginia da Cunha

Pantallazo

Huentala Wines, ubicada en la región de Tupungato, a 88 km de Mendoza, realizó en marzo una de las últimas experiencias de cata y maridaje con sus vinos, donde se vio a la ex cantante de Bandana, Virginia da Cunha acompañada de un misterioso caballero.

La ocasión serviría para que la cantante pudiera conocer el mágico marco donde está implantado el emprendimiento, rodeada de montañas, viñedos y un lago artificial, ya que tiene en carpeta un nuevo proyecto televisivo que se produciría en la región del Cuyo.

Virginia había comentado en diciembre al programa de Ulises Jaitt: "Estoy sola. No he conocido a nadie por internet que después se haya convertido en una pareja. No soy de usarlas para eso".

Durante la cata se mostraron distantes conversando con mucha cordialidad, incluso cuando el director se acercó a comentarles que sería una de las últimas jornadas debido a la emergencia sanitaria, pero mientras recorrían los viñedos, una cámara pudo advertir que su acompañante se le acercaba con mucha familiaridad, incluso con algunos mimos.

Sobre el final de la jornada, y más distendida, confesó estar hace dos meses en una relación con Alejandro Malgor, emprendedor mendocino, muy conocido en el medio como cofundador de XINCA, empresa que fabrica zapatillas a partir de neumáticos reciclados utilizando mano de obra de presos y personas de sectores vulnerables como forma de generar nuevas oportunidades de empleo.

La relación viene bien: "Ahora tengo algo nuevito, no se expone a la luz porque es nuevito, es de Mendoza (por su nueva relación con Alejandro) que es lo más importante, lo cual me trae a una vida más sana, más linda; así que me tendrán cada vez más seguido y quien te dice echando raíces", confesó la cantante y ex Bandana.

Por estos días la nueva pareja, continúa haciendo una romántica cuarentena en un importante hotel de la provincia Cuyana.

Gustavo Descalzi