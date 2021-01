Videoclip de Rosalía y Billie Eilish tiene a un uruguayo en la dirección de fotografía

Pantallazo

Este jueves salió a la luz el tema colaboración entre Rosalía y Billie Eilish, "Lo vas a olvidar", canción que formará parte de la segunda temporada de la tira de HBO Euphoria.

El videoclip, una construcción minimalista con juego de luces y sombras, fue dirigido por Nabil, reconocido director que se ha encargado de piezas para innumerables artistas entre ellos The Weekend, Dua Lipa o Kanye West.

La pieza audiovisual ya acumula casi nueve millones de reproducciones en YouTube en tan solo 21 horas, y el contador seguirá subiendo, sin lugar a dudas.

La cuota de orgullo nacional va para el director de fotografía del videoclip, el uruguayo Diego Rosenblatt, quien fue seleccionado por el propio director tras ver su Reel (portfolio) y sentir que sus estilos podían combinar muy bien.

"Llevo 16 años en el medio, pero desde hace 11 comencé a trabajar como director de fotografía. Fue un salto paulatino. Arranqué en la productora Metrópolis, donde estuve siete años en control técnico y aprendiendo de otros directores a medida que trabajábamos", cuenta Rosenblatt en diálogo con Pantallazo.

Con el tiempo, ha ido dando pasos en la industria local y regional. Primero fue para Brasil y a partir de ahí para el mundo porque, "gracias a la globalización e internet", reconoce, ya no hay fronteras para trabajar. Con esas condiciones, puede tener base en Uruguay y hacer trabajos en el exterior que lo llevan a estar entre cinco y seis meses afuera.

¿Cómo llegó a dirigir este proyecto? "Formo parte de la agencia Artistry que permite a los directores que tienen proyecto solicitar un director de fotografía. Ahí el agente envía varias opciones que se ajusten al perfil del guion. En este caso mi agente les pasó seis opciones, vieron mi reel y lo eligieron por el estilo que se adaptaba al guion. Ahí me avisaron y en diciembre viajé a grabar a Estados Unidos", detalla.

Está claro que Rosenblatt no es un novato en la materia, pero busca expandir su trabajo y experimentar más en ficción. "Me perfilo más hacia la ficción, pero me formé en la publicidad. También soy socio de Pardelion (productora uruguaya especializada en videoclips) por lo que siempre he estado involucrado con la música y el audiovisual. Pensar que puedo vivir de hacer videoclips no es solo trabajo sino algo que me gusta", asegura.

Para las nuevas generaciones de realizadores audiovisuales en Uruguay la perspectiva es luminosa: "Si bien no es fácil, tampoco es imposible tener acceso a todo tipo de proyectos. En Uruguay estamos super bien a nivel técnico, y esto me gusta resaltarlo porque yo me formé en Uruguay y manejamos los mismos equipos acá, en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos. Este año nos demostró que podemos ser más constantes y animó a los profesionales a especializarse", cierra.