Víctor Hugo Morales sigue internado: lo operarán para ponerle un marcapasos

El periodista y relator uruguayo se encuentra en una clínica de la mutualista Swiss Medical en Buenos Aires. Se espera que entre jueves y viernes se le practique una intervención para colocarle un marcapasos.



Su hermano, José Pedro Morales, dialogó con el portal TeleShow y confirmó que la cirugía será en los próximos días, y que "Está todo bien, 10?.

En cuanto al estado de salud y ánimo de su hermano, emitió un mensaje tranquilizador. "Estoy con él. Está bien, muy animado. Entiende la situación y le da bola a los médicos. Sabe que es lo mejor", describió.

"Está tranquilo, sabe que el programa (de radio) está en buenas manos. Se lo toma con tranquilidad".

Posteriormente, José pedro agregó que los médicos le habían dado a su hermano una medicación que debería haber normalizado sus pulsaciones. Sin embargo, ese efecto no se produjo, razón por la que decidieron usar un marcapasos.

"Tiene una arritmia desde hace mucho tiempo que no fue controlada. Entonces le van a colocar un marcapasos para solucionarle este problema por si vuelve a tener algún percance como el que tuvo ayer", explicó

"Lo que pasó no fue grave ni por asomo. Pero fue como para ponerle el tono y atención. Fue un aviso. Es una persona mayor, entonces todo lo que sea cuidarlo nunca está de más". Además, señaló: "Él está en buenas manos y no va a tener problemas. Además, está supervisado por su propio médico. Está todo muy bien".

La cirugía requiere una leve sedación y es ambulatoria, por lo que dependiendo del horario en el que sea realizada Víctor Hugo podrá regresar a su casa en los próximos días.

De acuerdo con el citado medio, Morales tenía pensado venir a pasar las fiestas decembrinas y su cumpleaños en Uruguay, planes que probablemente deba modificar debido al quebranto de salud sufrido. Todo dependerá de cómo evolucione tras la operación y de las recomendaciones que le den sus médicos.

La noticia de la internación de Víctor Hugo fue hecha pública en la mañana del lunes por el propio comunicador, quien mediante un mensaje de audio intervino en el inicio de su programa radial La Mañana, en la emisora AM 750.

En la ocasión refirió que una arritmia que padece desde hace largo tiempo le jugó una mala pasada, y señaló que quizá esto se debiera a las emociones de "estas épocas maradonianas tan especiales", en referencia al deceso del futbolista y las emociones que ello desató.

Nacido en la localidad sorianense de Cardona y radicado desde hace décadas en Argentina, Víctor Hugo Morales cumplirá 73 años el 26 de diciembre.