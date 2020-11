Víctor Hugo Morales: “Elijamos una estrella, que sea Diego, que sea Diego para siempre”

Pantallazo

Los mensajes de despedida para Diego Armando Maradona no paran de llegar. Cada uno de los que compartió momentos especiales con el jugador, quiso recordarlo de una manera especial.

El relator y periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, cuyo relato del segundo gol de Diego en la selección Argentina en el Mundial del 86 sigue emocionando hasta el día de hoy, decidió despedirlo con una versión alternativa de esa gesta.

"Me permito pensar en algo que soñaba como un gol de Maradona, el gol a los ingleses. Pero se me había ocurrido de otra manera", comenzó en su programa de C5N.

"Decir, por ejemplo 'lleva la pelota Maradona, avanza Maradona, escapa de un inglés, escapa de otro inglés, ahí va el genio del fútbol mundial; pero de pronto pasaba algo. De pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses. De pronto Diego empezaba a levantarse, se iba dos o cinco metros por arriba del césped. Trepaba en el aire y la tribuna miraba hacia arriba y yo no sabía qué hacer con el relato. ¿Qué iba a decir? ¿Que parecía un ET? ¿Que en vez de una bicicleta llevaba una pelota atada al empeine?", agrega.

"Y seguía: era una aureola dorada la que lo iba envolviendo y se metía en el cielo. El gol era que Diego se convertía en una estrella. Elijamos una estrella esta noche, que sea Diego, que sea Diego para siempre. Y despidámoslo no como la emoción que nos parte el corazón, recordémoslo tan vivo como su canto, su baile y como su juego y osadía", concluyó emocionado.