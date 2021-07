Vicky Xipolitakis y Ottavis reconciliados tras escíndalos ruptura: "Estaban de la manito"

Pantallazo

Majo Martino asegura que el político de la mediática fueron a cenar juntos a una parrillada pero "hay que ver si hubo touch and go".

En Los ángeles de la mañana, Majo Martino confirma una primicia inesperada: la reconciliación de Vicky Xipolitakis con Ottavis.

"Fueron a cenar a un restaurante de Palermo, a una parrilla muy linda y muy conocida. Ella fue a la caja y dijo 'mándenme una cajita con vinos. Él pago la cuenta, ella se llevó la cajita. Pero estamos hablando, decís vos, Majo, ¿de la reconciliación? Porque estuvieron de la manito", pregunta Ángel.

"Sí, estaban de la manito, tipo novios. Hay que ver si es un touch and go o no", sostiene Majo.

"Según nos confirma Majo Martino, están reconciliados, por lo menos se terminó la batalla que tenían. No sabemos todavía si son pareja o no, pero hicieron las paces Vicky Xipolitakis y José Otavis", cierra el conductor.