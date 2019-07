Vicky Xipolitakis “le encontró fotos de hombres desnudos” a Javier Naselli

Pantallazo

La separación de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli está dando mucho de que hablar en los medios rioplatenses.

Luego de que la vedette argentina denuncia al empresario por violencia de género física y verbal, Stefy Xipolitakis reveló un llamativo detalle de la intimidad de la pareja de su hermana.

"Yo no entro en su sexualidad, pero sé, y quizás Vicky me va a matar por esto y tampoco sé si lo puedo decir, pero ella le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron al celular", lanza la vayaina.

"Yo no sé su sexualidad, y tampoco me interesa. Ahora, si es gay espero que salga rápido del clóset porque le va a hacer bien a él. Y si no lo es, espero que trate mejor a su próxima pareja", completó", cierra Stefy.