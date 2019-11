Vicky Xipolitakis, indignada con la pensión alimenticia de su hijo: “Es una vergüenza”

Pantallazo

La vedette no llegó a un acuerdo con el padre de Salvador: “25 mil pesos mensuales para el estilo de vida que lleva Salvador no son nada”.

El divorcio de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se pone cada vez peor. Luego de que la vedette decidiera denunciar a su ex pareja por violencia de género, no logró llegar a un acuerdo con este por la pensión alimenticia de su hijo Salvador.

"Este es el futuro de Salvador. El padre trata de no pasarle nada. 25 mil pesos mensuales para el estilo de vida que lleva Salvador no son absolutamente nada. Mi papá se está haciendo cargo de todo", contó Vicky a la salida de Tribunales, según recogió el ciclo Involucrados.

"Yo me estoy haciendo cargo de la obra social, de la luz, del gas, de la niñera... Lo único que quiero es que se haga justicia. Él no quiere pagar nada. Por sus caballos paga más de 20 mil dólares y al nene no quiere pagarle 20 mil pesos. Es una vergüenza", agregó.

Según trascendió, el empresario gana 30.000 dólares por mes, por lo que debería pasarle a su hijo 9.000.

"Yo no estoy pidiendo locuras, no soy una tirada. Si me quiere pasar esa miseria, que es una burla, entonces que no me de nada y que se siga haciendo cargo mi papa", cerró Xipolitakis.