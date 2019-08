Pantallazo

Vicky Xipolitakis contra Naselli: “Sabés lo que soy enojada, no me busques”

La separación de Vicky Xipolitakis con Javier Naselli no para de sumar capítulos a este nuevo escándalo.

Luego de que el empresario le prohibiera a la vedette exponer a su hijo en las redes sociales y le pusiera un bozal legal, La Griega se cansó y disparó en las historias de Instagram.

"Da vuelta todo, su mejor habilidad es manipular todas las situaciones. Siempre se victimiza, para el afuera él es un señor culto y con mil idiomas. Pero vive de apariencias, está solo en la vida y no tiene amigos. Solo le importan sus clientes y no perder ni un peso", comienza la carta de Vicky.

"J.N. sabés lo que soy enojada, no me busques. Te amé, nunca nos cuidaste, siempre nos pisoteaste, nos dejaste tirados por tu forma de ser que tanto luché en mejorar y no pude", agregó la artista.

"Hoy estoy de pie simplemente por Salvador y creo en la justicia. Mujeres, ¡¡denuncien!!", concluyó Xipolitakis.