Verónica Ojeda y Claudia se cruzaron por la herencia de Maradona: “No cobré ni un peso"

Pantallazo

Verónica Ojeda deslizó la posibilidad que Claudia Villafañe cobró plata de la herencia de Diego Maradona a sus espaldas y las dos protagonizaron un fuerte cruce en Argenzuela.

“¡Que salga a aclarar lo de Arabia Saudita! ¡Me encantaría! Claudia, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas. Que salga la Claudia que todos conocemos detrás de cámara, no la de MasterChef. ¡Que salga el león de adentró, vamos!”, dijo la madre de Dieguito Fernando.

“Estoy en la calle y me están llamando amigas diciéndome que Verónica está diciendo que saben que no son verdad”, señaló la empresaria.

"Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la María Teresa de Calcuta (SIC) siempre y nunca hacés nada. (…) Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados", exclamó Verónica.

“Cuando repartieron entre los chicos, estuvimos juntas, y estaba todo bien con los abogados y con Baglietto. No sé qué pasó ahora, no sé por qué salió Mario a hablar y después no me quiso contestar. Yo le quiero que me lo demuestre y ya le pedí a Fernando Burlando una mediación”, respondió Claudia.

"Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar", y negó que lo hayan hecho “un año atrás. Me dijiste ‘tengo un montón de cosas para hacer para el Mundial ¿Y por qué firmaron Dalma y Gianinna antes que los otros?”, insistió Verónica

“No quisieron firmar los demás, Verónica”, contó Villafañe.

"Queremos hacer como ustedes que fueron allá, estuvieron en Europa, se contactaron con esta marca”, destacó Ojeda.

“No inventes, no inventes. Vas a tener que comprobar todo esto”, la desafió Claudia.

“Claro, a la Justicia. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a la Justicia, sí! ¿Sabés qué? Me cansa que sean tan hipócritas, Jorge. Me cansa que se hagan las buenas y no sean nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Y te lo digo y me hago cargo. Me recontra acuerdo de todo, como cuando te pusiste los bigotes en Mar del Plata cargándome con tus hijas”, expresó Verónica.

“No vayamos a lo viejo, dijimos que de eso no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja y sabés que las trucaste, y yo no digo nada”, respondió Claudia.

“¿Vos tenés pruebas? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Conmigo no, Claudia, porque te vas a chocar con un hierro grande”, sostuvo Ojeda.

“Sí porque se las mandabas a Diego desde el teléfono de Dieguito”, finalizó Claudia.