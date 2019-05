Verónica Ojeda regresará a Argentina con su hijo tras una escandalosa pelea con Maradona

Pantallazo

Me voy, me voy

Verónica Ojeda se encuentra preparando su regreso a Argentina tras una fuerte pelea con el entrenador de futbol.

Al parecer y según informan medios del país vecino, Diego habría echado a Verónica de su casa y por esto, decidió armar las valijas e irse.

"En este momento ella está regresando al país, vivió una situación de suma violencia con Diego Maradona. Después de una pelea con Maradona, Ojeda se está tomando un avión. No me especifican exactamente qué pasó.Se está volviendo con el nene y sus padres. Me dicen ‘se puso muy violenta la situación allá, se pasaron todos los límites tolerables. Va a ser la propia Verónica la que de detalles de toda esta situación'", comentó Daniel Ambrosino en Intrusos.

Cabe recordar que días atrás se había filtrado el malestar de la madre de Ojeda por un maltrato de Maradona a su nieto Dieguito Fernando.