Verónica Ojeda habló sobre la versión de que su madre denunciaría a Maradona

Pantallazo

Verónica Ojeda decidió dar su palabra y contar la verdadera realidad que vive en México junto a Diego y su hijo.

La madre del hijo menor del Diez habló con el programa "Nosotros a la mañana" y dijo que todo lo que circula es mentira.

Todo comenzó cuando Rufina Salazar, mamá de Verónica, sufrió una descompensación al visitar a su hija y Luis Ventura aseguró que se la mujer debió ser internada tras protagonizar una fuerte discusión con Maradona.

Lío Pecoraro lanzó otra grave información en Twitter: "Denunciarán a Diego Maradona por maltratos a su hijo Dieguito Fernando. Su suegra es la principal interesada".

Ante el anuncio del periodista, Verónica decidió salir al aire y dar respuesta.

"Primero, me río de todas esta cosas que se dicen. No paran de decir cosas que no son ciertas. Acá estoy con mi mamá y con Dieguito, estamos todos. Toda la familia está tranquila. No sé por qué inventan tantas cosas", aseguró Ojeda.

"Sí le subió la presión el otro día a mi mamá pero porque ella es hipertensa y le sube la presión siempre. Se tiene que cuidar pero nada más".

Respecto a cómo se encuentra hoy con Diego Maradona, dijo:

"Con Diego estoy bien, tenemos una excelente relación. Con Diego fuimos a buscar a Dieguito a la escuela; hoy es el Día del Maestro acá así que Dieguito no tuvo escuela. Estamos en la pileta, tranquilos".

"Me da bronca porque están hablando de Dieguito cosas que no son ciertas. Los adultos nos podemos defender pero Dieguito no", cerró.