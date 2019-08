Verónica Monti sobre la salud de Sergio Denis: “Tenía la mirada perdida"

Pantallazo

Días atrás Verónica Monti anunció en Intrusos que terminó su relación con Sergio Denis.

En el programa Involucrados, la ex pareja del cantante contó los detalles del estado de salud de Denis y cómo fue el reencuentro.

"La verdad es que sentí la necesidad de ir. Una semana atrás también lo había sentido, pero después como que me acobardé porque sabía que había pocas posibilidades de verlo. Pero ayer fui, saludé al guardia de seguridad y sin saludarme me dijo que no podía ver a Sergio porque tenía una restricción", comienza Monti.

"Entonces, le pregunté al guardia si podía llamar al médico tratante, que me gustaría hablar con él y me dijo que se iba a comunicar. Pero además le pedí el gesto humano de que me deje verlo de lejos, y me dijo que no se podía. (...) Me quedé sentada en un sillón esperando si venía algún médico a decirme algo... Hasta que en un momento pasó Sergio acostado en una camilla, y justo el camillero se agachó y fue cuando le vi la cara, ¡lo vi! Cuando hice el ademán de pararme, vino el de seguridad", agrega.

"Estuve a dos metros de distancia de Sergio, vidrio de por medio. Fue tremendo. No era la persona de la cual me despedí ese domingo antes de que viaje a Tucumán. La palabra 'impresión' suena fea, pero no podía ser que fuera Sergio. Y sí, era... No sé si habrá sido el destino, porque pasó justo en esos minutos en los que estaba yo. Él estaba con la cara mirando hacia la puerta, hacia mi lado, con la boca abierta, los ojos abiertos y la mirada perdida. Después me puse a llorar... Fueron dos segundos", cierra Verónica.